Eğitim Bir-Sen Ağrı Temsilcisi Süleyman Gümüşer, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ı makamında ziyaret etti.

Eğitim Bir-Sen Ağrı Temsilcisi Süleyman Gümüşer, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ı makamında ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen'den, Doğubayazıt Kaymakamı Akhan'a Ziyaret

Eğitim Bir-Sen Ağrı Temsilcisi Süleyman Gümüşer, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akhan, nazik ziyaretlerinden dolayı Gümüşer ve beraberindekilere teşekkür etti. Gümüşer de eğitime yönelik yapılan ve yapılacak olan çalışmalara değinerek, bölgede eğitim çıtasının daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gümüşer, ziyaret sonrasında Akhan'a eğitime sağladığı katkılarından dolayı, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen kurucusu şair-yazar Mehmet Akif İnan'ın külliyatı ve kendi sesinden oluşan şiirlerinin yer aldığı CD'yi takdim etti.

6 Ocak 2017 , Cuma

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