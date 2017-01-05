İzmir'de Cephaneyle Saldırmışlar
İzmir Adliyesi’nin Bayraklı tarafındaki C girişinin hemen önünde bombalı araç patlatan saldırganların ortaya çıktı.
İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışına yakın bomba yüklü araçla gelen 3 saldırganı güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi.
Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.
2 SALDIRGAN ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Saldırganlardan 2'si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan terörist ile polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti. Saldırıda bir polis ve bir mübaşir şehit oldu.
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