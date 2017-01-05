İzmir'de patlama

İzmir'de adliye yakınlarında bir patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgede yanan bir araç olduğu belirtiliyor.

DHA İzmir muhabiri Taylan Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre adliye binasının hemen girişinde bomba yüklü bir araç patladı. Hakim ve savcıların otoparkının giriş bölümünde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Can kaybı olup olmadığına yönelik hüzen bir bilgi yok.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Patlamanın ardından polis 3 saldırgan çatışmaya girdi. Çatışmada iki saldırgan öldürüldü. Kaçtığı söylenen bir saldırgan için ise operasyon sürüyor.

BOMBA UZMANI EKİPLER GELDİ

Bir saldırganın olay yerinde cansız yattığı, tsaldırganın üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimali üzerine çevredeki insanların uzaklaştırıldığı bildiriliyor. Bölgeye bomba uzmanı ekipler yönlendirildi.

CNN TÜRK'e konuşan bir görgü tanığı da, emniyet güçlerinin saldırgana ateş ettiğini söyledi.

"AVUKATLAR'DA O KAPIYI KULLANIYOR"

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan'ın CNN TÜRK canlı yayınında verdiği bilgilere göre patlamanın olduğu kapı sadece hakim ve savcıların geçtiği bir kapı değil vatandaşların ve avukatların da giriş çıkış yaptıkğı bir nokta. Adliye içinde de bir koşuşturmacanın olduğu söyleyen baro Başkanı, "adliye içerisindekiler güvenli bir bölgeye alınıyor" dedi.

SİYAH MONTLU, BEYAZ BERELİ

AA'nin haberine göre Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

1'İ POLİS İKİ KİŞİ ÖLDÜ

AA'nın aktardığı son bilgiye göre bri polis şehit oldu. Bir adliye çalışanı hayatını kaybetti.

5 Ocak 2017 , Perşembe

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