İYİLİK FITRATTANDIR

Geçen hafta Ağrıda bir araya gelerek Kardeşlik ve dayanışma platformunu oluşturan STK lar ve valiliğin işbirliği ile Halep’te yaşayan mazlum ve mağdur insanlara yardım amaçlı gönderilen tırlar iyiliğin fıtrattan olduğunu bir daha göstermiştir.

6 yıldır Suriyeli mazlumlara kucak açan bir ülkede yaşamanın haklı onurunu yaşamak ayrı bir gurur kaynağıdır.

Kuran-ı Kerimde Bakara 148.ayet-i kerimde şöyle buyurulmaktadır:‘’Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey mü'minler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. şüphesiz Allah her şeye Kadirdir.’’

Yine

‘’Sonra Kitab'ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. işte büyük fazilet budur.

(SÛRE-İ FÂTIR,32.âyet)

‘’işte onlar(mü'minler), iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.’

(SÛRE-İ MÜ'MİNÛN,61.âyet)

Bu emirler ile yetişen Müslüman şahsiyetler ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ağrı dan da ümmetin sesine ses vermişlerdir.

Her türlü vahşetin en şiddetli hali ile yaşandığı modern! Çağda başkasının derdi ile dertlenen insanların varlığı gelecek açısından ümitvar olmamıza sebep olmaktadır.

Her türlü siyasi, ideolojik ve dini mülazahadan ayrı ortada yaşanan vahşetler içinde yaşadığımız çağda islama olan ihtiyacı daha da aşikar hale getirmiştir.

Kendisi 40 yamalı pantolon ile gezerken ‘’dağlara buğday ekin Müslüman ülkesinde kuşlar aç kalmasın’’ diyen Halife Ömer efendimizin, ve geceleri fakirlere yardım taşımaktan sırtında yaralar oluşan Ömer bin Abdülaziz’in mirasçılarına da elbette mazlumlara yardım etmek yakışır.

Bu gün vicdanı yok olmuş, sahip olduğu ileri teknolojik yaşam araçlarına rağmen insani duygular bakımından tamamen vicdanı körelmiş Avrupa ve medeni dünya kapılarına sığınmış mültecilere çelme atabiliyor ise bu içlerindeki ortaçağ hatta ilkçağ barbarlığının dışa vurumundan başka ne olabilir ki.Anglosakson genlerden beslenen modern Avrupa kendi rahatı için yüzyıllar boyu sömürdüğü dünyaya bu gün çelme takıyorsa bunun adı ancak barbarlıktır. Tabi bunun kadar acı olan başka bir şey ise müslüman dünyadan Türkiye dışında yardım eden ülkenin bulunmamasıdır.

Anadolu insanı tarih boyunca ekmeğini muhtaçlar ile paylaşmıştır. Bunun sayısız örneklerinden bir kaçı şöyle sırlanabilir; Moğol baskısı sonucu Anadolu’ya gelen halka kucak açılması, İspanyada soykırıma uğrayan Yahudilere II.Bayezid’in yardımı, Selçuklu ve Osmanlı konaklarında kuşlar için yapılan kafes evler, gibi Anadolu insanın al-i cenaplığını gösteren sayısız örnekler mevcuttur.

Ağrı gibi gelir seviyesi düşük ama insani ve islami faziletler bakımından zirvede olduğunu gösteren kurum ve kişilerin varlığı; Ömerlerin ve Selahattin-i Eyyubi’nin al-i cenaplıklarının bu gün de devam ettiğini göstermektedir. O Selahattin ki Kudüs’ü işgal için gelen İngiliz Kralının hastalanması üzerine şahsi doktorunu krala göndererek tedavi ettirmiş sonrasında kendisi ile savaşmıştır. Yine Selahaddin’in yaptığı şu muamele onun yüce kişiliğinin tarihsel ispatıdır.Esir aldığı Kudüs Kralı Guy ve Raynald Selahaddin'in çadırına getirildiler. Burada Krala bir bardak su verildi ve Kral suyu içtikten sonra bardağı Raynald'da uzattı ve o da susuzluğunu giderdi. Fakat Selahaddin'in, tercümanına "Krala şöyle Reynald'a su verenin kendisi olduğunu bilsin" dediği bildirilir. Zamanın geleneklerine göre bir esire, esir alan su verirse onun hayatı bağışlanmış olmaktadır.

Günümüz dünyası insani değerler bakımından tamamen bir ortaçağ karanlığı yaşamaktadır. Bu karanlıkta ses veren Müslüman şahsiyetlere selam olsun.

5 Ocak 2017 , Perşembe

