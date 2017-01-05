Özel İdare 17 bin km yolu ulaşıma açtı

Ağrı İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının açılması için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, mesai mefhumu göz

Ağrı İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının açılması için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu yıl ki kar temizleme çalışmaları kapsamında toplam 17 bin km yolu ulaşıma açan Özel İdare, büyük bir çalışma ortaya koydu.Türkiye’nin en genç araç filosuna sahip olan Ağrı İl Özel İdaresi kış için gerekli hazırlıkları önceden yaparak 67 iş makinesi ile 87 personelini 24 saat çalışacak şekilde görevlendirdi.

Kırsalda ağır kış şartlarının hâkim olmaya başladığı Ağrı’da, köy yollarının ulaşıma açılması için çalıştıklarını belirten Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, “Son yılların en ağır kış mevsimini yaşıyoruz. 923 yerleşim biriminde 3275 km yol ağında ekiplerimiz fedakâr bir şekilde, gece gündüz hizmet vermeye çalışıyorlar. Personellerimize ve kırsalda yaşayan hemşerilerimize sabırlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karşılıklı iyi niyet ile çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 17 bin km yol ağını ulaşıma açtık. Burada sadece bizim mücadele etmemiz yeterli değil. Bununla beraber vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan hatta zincirlerini yanlarında bulundurmadan yola çıkmamalarını istirham ediyoruz. Yollarda kimi zaman buzlanma kimi zaman sürgün oluyor. Sürücülerimizden takip mesafelerini ayarlamalarını, hızlarına dikkat etmelerini, kış şartlarına uygun bir şekilde yola çıkmalarını istiyoruz. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veren ekiplerimiz, birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor. Bizlere gösterdikleri destek için tüm Ağrılı hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

5 Ocak 2017 , Perşembe

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