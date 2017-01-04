AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'ndan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Yardım
AK Parti Ağrı İl Başkanlığı, Yücekapı beldesindeki okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı ve mont yardımı yaptı.
Yücekapı Beldesi İlkokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilerle bir araya gelen AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek ile öğrencilerin kıyafetlerini giydirdi.
Atmaca, yaptığı açıklamada, AK Parti teşkilatı olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım faaliyetlerine hızla devam ettiklerini söyledi.
Kış mevsimi dolayısıyla sosyal yardım faaliyetlerini daha geniş tabana yansıtmak istediklerini belirten Atmaca, "Memleketimizin iklim şartları ortada. Bu projeyi il başkanlığı olarak gerçekleştirdik ve yardımları öğrencilerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.
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