Süs Eşyalarının İçinden Çıkanlar Şok Etti
Amasya'da polisin arama yaptığı bir kargo kamyonunda süs eşyası paketlerinin içinde 34 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Ağrı'dan İstanbul yönüne giden bir kargo kamyonunu şehir girişinde durdurdu. Yapılan aramada kutuların içindeki süs eşyası paketlerinin içinde toplam 34 bin 880 paket kaçak sigara tespit edildi.
Kaçak sigaralara el konurken, kamyon sürücüsü H. T. ise ifadesi alınması için emniyete götürüldü.
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