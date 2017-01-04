Ağrı'da Besicilerin Kış Çilesi

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki bazı besiciler, eşekli kızaklar veya sırtlarında taşıdıkları otları ahırlara götürüp hayvanlarını besliyor.

Bir süre önce etkili olan Kar yağışı ve soğuk hava, ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden olan Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki besicileri de olumsuz etkiledi.

Özellikle kar yağışı sebebiyle otlakların beyaza bürünmesi yüzünden koyun ve ineklerini otlaklara götüremeyen besiciler, kışın kuru yemler vermek zorunda kaldıkları hayvanlarını beslemekte güçlük çekiyor.

Kış boyunca hayvanlarını ahır ya da ağıllarda beslemek zorunda kalan ancak bu yapıların yakınında ot veya yem deposu olmayan besiciler, hayvanları için yazın açık alanlarda depoladıkları ot ve saman gibi yemleri tercih ediyor.

Açık alanlardaki otları eşeklere bağladıkları kızaklara ya da sırtlarına alarak hayvanlarının yanına getiren besiciler, yollarının olmaması veya karın kapatması yüzünden kar üzerinde ilerlemek zorunda kalıyor.

Böylece açık alanlardaki depolardan güçlükle getirdikleri otları hayvanlarına yediren besiciler, karların eriyip otlakların açılmasını umutla bekliyor.

Kışa hazırlıklı olan bazı besiciler ise hayvanlarını ahır ile ağıllarında veya bitişiğindeki yem depolarındaki yemlerle besliyor.

Yörenin en önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki besicilerden Rıdvan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ay boyunca kar altında hayvancılık yaptıklarını söyledi.

Ağır geçen kış şartlarında hayvancılığın zor olduğunu anlatan Aslan, "Bu zorlukları aşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hayvanlarımızın yem, ot ve samanını bazı alanlarda, kış sonuna kadar yetecek şekilde stokladık. Otları ahır ile ağıla, yakın yerlerden kendimiz getiriyoruz. Uzakta depoladığımız yemleri ise eşeğin sırtına ya da eşeğin çektiği kızağa koyarak taşıyoruz." dedi.

Besici İhsan Demircan da yörede havaların çok soğuk olduğuna ve otlakların karla kaplı bulunduğuna işaret ederek, "Hayvanlarımızı hazır beslemek zorunda kalıyoruz. Ahırın içi uygun olmadığından günde 2 defa bahçeye çıkardığımız hayvanlarımıza yemleme yapıyoruz." dedi.

4 Ocak 2017 , Çarşamba

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