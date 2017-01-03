Ağrı İHH'dan 217 Öğrenciye Kışlık Yardım

Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Vali Recep Yazıcıoğlu Ortaokulunda 155 öğrenciye ayakkabı ve polar, Yoğunhisar Anaokulunda 12 öğrenciye atkı ve bere, Hatun Komu İlköğretim Okulunda 10 öğrenciye atkı, bere, mont ve ayakkabı ve Ballıbostan ilkö

İHH İnsani Yardım Derneği tarafından yardıma muhtaç öğrencilere ayakkabı , atkı, bere, mont, eldiven ve polar dağıtıldı. Yapılan yardımlarla öğrencilerin yüzünü güldüren İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engin; Malumunuzdur yaşadığımız bölgede Kış ayları çok soğuk ve çetin geçmektedir. Bizler de ilimizdeki yardıma muhtaç çocuklarımızın hem eğitim ve öğretimlerine destek olmak hem de bu tür ailelerimizin bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ağrı İHH Derneği olarak bu yıl köy okullarına yönelik bir yardım kampanyası başlattık. Gerek vakfımızın, genel merkezinden bize ulaştırılan gerekse hayırsever vatandaşlardan yapılan bağışlar ile öğrenci kardeşlerimize kırtasiye seti, kışlık tekstil ve kışlık ayakkabı yardımlarımız devam edecek. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.

3 Ocak 2017 , Salı

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