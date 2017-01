İMAM HATİPLERDE NE YETİŞMEZ

İlk nüvelerinin atıldığı 28 Aralık 1912 tarihinden bu güne kadar başından en çok kapatılma ve açılma gibi maceralar geçen ve her dönem tartışma konusu olan başka eğitim kurumlarının olduğunu düşünmüyorum.

Yakın zamanda kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan, başka kurumlara tahsis edilen imam hatip okullarımız bulunduğu gibi hayırseverlerin gayretleri ile kurulan ve birer vakıf kurumu oldukları için başka kurumlara devredilemeyen imam hatip okullarımız da olmuştur. Bu konuyu başka bir yazıya bırakarak yazımızın esas konusu olan kısma gelelim.

Kamuoyuna yansıdığı kadarı ile son günlerde imam hatip liselerinin müfredatı üzerinden bu okullarımızı değişik ve sevimsiz örgütlerle bağdaştırma gayretleri görülmektedir.

Akabe Vakfı lider diyebileceğimiz Mustafa İSLAMOĞLU’nun kendi ifadesi ile uzunca bir konferansta söylediği bir cümle adeta kıyametler kopmasına sebep olmuştur. İslamoğlu’nun müfredata dikkat çekerken söylemiş olduğu müfredat değişmez ise daha çok İŞİD çi yetişir cümlesi tabii olarak İmam Hatip camiasını derinden üzmüştür. Elbette üzüntümüzün bir sebebi de İslamoğlunun bu cümlesi ile (ki kendisi daha sonra kastının müfredat eleştirisi yapmak olduğunu, kendisinin ve çocuklarının da imam hatip mezunu olduklarını beyan etmiştir.) bu ülkede imam hatip özelinde islam ve islami kurumlara karşı hazımsız çevreleri sevindirmiş olması ve kullanılabilir bir argüman sağlamış olmasıdır.

Müslüman çevrenin kendi içindeki özeleştirisini bile çok ustalıkla kullanabilen bu çevreler mal bulmuş mağribi gibi islamoğlu’nun cümlesini oldukça maharetli bir şekilde imam hatip okulları aleyhine kullanmaya başlamışlardır.

O halde nedir bu imam hatip liselerine düşmanlığın sebebi ; kim neden buna sevinir.

Bu durumu anlayabilmek için İmam hatip liselerinin( okullarının) tarihçesine bakmada fayda bulunmaktadır. İmam hatipler neden zaman zaman kapatılma durumu le karşı karşıya kalmışlardır. Veya sorunun doğru şekli ile hangi dönemlerde ve neden kapatılmış ve hangi ihtiyaç üzerine tekrar açılmışlardır.

İmam Hatip Liselerinin ilk nüvesi; Devlet-i Al-i Osman’ın son döneminde vaiz yetiştirmek amacıyla 28 Aralık 1912’de İstanbul Soğukçeşme Vani Efendi Medresesi binasında açılan Medresetü’l-Vaizin ile imam ve hatip yetiştirmek üzere 1913’te açılan Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba’dır. Bu iki medrese 1919’da Medresetü’l-İrşad adıyla birleştirilmiştir. Ancak 3 Mart 1340/1924’te kabul edilip 6 Martta yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla hiçbir eğitim kurumunun kapatılmamasına, medreseler dahil bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaletine bağlandığı ifade edilmesine rağmen Maarif Vekili Vasıf Çınar tarafından hazırlanıp 11 mart 1340/1924 tarihinde vilayetlere gönderilen tamim(telgraf emri) ile genel medreselerle birlikte Medresetü’l-İrşad da kapatılmıştır.

( 2017 den geriye bakıldığında İmam Hatiplerin 104 yıllık bir geçmişe sahip oldukları görülür. Ve 1924 teki kapatılmanın ilk ve son olmadığı da bilinmektedir. Ancak sonraki dönemlerde kapısına kilit vurmak yerine katsayı oyunları ile tercih edilmeleri engellenerek öğrenci akışı engellenmiş ve kendi kendiliğinden kapanması beklenmiştir.)

1924 yılında sadece imam hatip mektepleri kapatılmamış Darul Fünun İlahiyat Fakültesi de kapatılmış, 1930 lu yıllara gelindiğinde her türden okullardaki dini içerikler çıkarılmış, dini yayınlar yasaklanmış, din görevliliği devlet memurluğu olmaktan çıkarılmış, memurların Cuma namazına gitmeleri yasaklanmış ve 1932 den itibaren 18 yıl boyunca eznanın arapça okunması yasaklamıştır. Bu uygulamalara bakıldığında dini yaşantıya ve imam hatip okullarına siyasi bir yaklaşımın olduğu görülmektedir.

Bu durum toplumda cok vahim birhal almış olmalı ki 3. Diyanet İşleri Başkanı merhum Ahmed Hamdi Akseki’nin 1950 yılında “Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Rapor” başlığıyla kaleme aldığı makalede belirttiği üzere toplumda mihraba geçip namaz kıldıracak imamlar, cenazeleri tekfin ve defin işlemini yapabilecek görevlilerin dahi bulunamadığı bir dönem yaşanmıştır.

Tabiidir ki bu yasaklar toplumdaki -fıtri olarak gelen- dini eğitim ihtiyacını ortadan kaldırmamıştır.

Toplum merdiven altı olarak tabir edilebilecek legal olmayan yollar ile dini eğitim ihtiyacını gidermiş, medreseler gizliden faaliyet göstermiş; kendi dedem de dahil olmak üzere bir çok alim kitaplarını mağaralara saklamış, her an inzibat korkusu ile irşad faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bir şeye yasak konulmasının onu ihtiyaç olmaktan çıkarmayacağı kuralı tekrar işlemiştir.

Öyle ki bazı alimlerimiz şehirler arası trenlerde amelelere günlük yevmiyelerini kendi ceplerinden vererek Kuran I Kerim öğretmişlerdir. Ancak hiçbir zaman başkaldırı, tehdiş vb. eylemlere tevessül etmemişlerdir.

1950 deki demokrat parti iktidarı ile beraber zamanın maarif bakanı Tevfik İleri’nin çalışmaları ile din görevlileri yetiştirmek amacıyla 7 ilde (İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri, Konya, Isparta ve Maraş) imam hatip okulları açılmıştır.

Bu şekilde açılma durumuna bakıldığında ise imam hatip okullarının açılmasının toplumsal ihtiyaçtan kaynaklandığı görülmektedir.. Çünkü ülkenin ekseri Müslümandır ve cenazelerini dahi defn edecek imam bulunamayacak bir durum söz konusudur.

İmam hatip okullarının müfredatının iyileştirilmesi konusunda Celalaettin ÖKTEN hocanın gayretleri elbette takdire şayandır. Bunlardan bazıları ; Rum patriği Athenagoras’ın bile tasvip etmediği Türkçe Kur’an-ı Kerim okutulması kararının kaldırılması. Ayrıca ilk açılışta tıpkı 1924’te açılanlar gibi 4 yıllık ortaokul seviyesinde olan bu okullara, yine Celaleddin Ökten Hoca’nın gayretiyle 3 yıllık lise kısımları da ilave edilmiş, böylece 4+3=7 yıllık ortaöğretim kurumu haline gelmiştir.

Demokrat partinin 10 yıllık iktidarı döneminde 19 imam hatip okulu açılmıştır. İmam hatip okulları zaman içerisinde toplumsal rağbet görmüş ve bu okullardan mezun öğrenciler fen, Anadolu,genel liselerin öğrencileri ile aynı sınavlara girerek tıp, hukuk, maliye, ilahiyat gibi bölümlere yüksek öğrenim görmek üzere kayıtlarını yaptırmışlardır. 1996 yılına gelindiğine imam hatip hazımsızlığının tekrar nüksettiği görülmüş 1996 da 15. Milli eğitim şurası ile kesintisiz 8 yıllık eğitime geçilerek imam hatiplerin orta kısımları kapatılmıştır. Malum süreçte ; Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 1998 yılında alınan bir kararla üniversite adayı öğrencilerin orta öğretim başarı puanları hesaplanırken lise mezunlarınınki 0,5, meslek liseleri mezunlarınınki 0,2 ile çarpılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama ile liselerle meslek liseliler arasında yaklaşık 30 puanlık fark oluşturulmuştur. Buna rağmen İmam-Hatip Lisesi mezunu bazı gençlerin bu barajı dahi aşma başarısı gösterdiklerini fark eden dönemin yetkilileri tarafından bu sefer 2003 yılından itibaren lise mezunlarının orta öğretim başarı puanlarını hesaplarken 0,8, meslek lisesi çıkışlılarınkini 0,3 ile çarpım şartı getirilmiştir.

Bu uygulama ile iki okul grubunun orta öğretim başarı puan farkı meslek liselilerin aleyhine olmak üzere yaklaşık 50’ye çıkmış ve meslek liselilerin kendi alanları dışında bir üniversiteye gitmeleri imkansız hale gelmiştir. Ne yazık ki bu uygulama sadece İmam Hatip Liselerinin değil tüm meslek liselerinin aleyhine olmuştur. Ve bunun tezahürü olarak bu gün ekonomini can damarı ara eleman sıkıntısı her alanda yaşanmaktadır. Mühendis çok ama usta yok.

Bu karar alınırken acaba ihtiyaçtan mı yoksa siyasi sebeple mi alındı? Bu sorunun cevabı elbetteki siyasidir.

Yazımızın esas konusuna gelirsek tüm bu tarihsel süreçte imam hatip okulları kapatılıp mezunları ve mensupları çeşitli psikolojik ve hatta siyasi, sosyal baskılara; moda tabirle mahalle baskılarına maruz kalırken kaç tane şiddet olayı oldu. Kaç kişi devlete, hükümete karşı isyan etti. O kara günlerde bütün hakaretleri sineye çeken ve sabır gösteren imam hatip mensupları bu gün mü DAİŞ gibi müptezel örgütlere katılacaklardır.

Elbette bugün eğitim sistemimizin içinde bulunduğu çeşitli sıkıntılar bulunmaktadır. Bir eğitimci olarak bazı sorunları bire bir yaşamaktayız. Ama bu sıkıntılar imam hatip okullarına has sorunlar olmayıp genel olarak yaşanan sıkıntılardır.

Elbette herkesin kendi çocuklarını gönderdiği okulların müfredatına ilgi göstermesi ve doğru bulduğu tavsiyelerde bulunması doğru bir davranış ve aynı zamanda bir vatandaşlık hakkıdır.

Ancak İmam hatip düşmanlarına kullanabilecekleri argümanları vererek imam hatip camiası aleyhine kamuoyu oluşmasına sebep olmak en hafif tabirle aymazlıktır.

İmam hatip okullarında vaiz yetişir, imam yetişir, kul hakkı gözeten doktor, vali, avukat, gazeteci, öğretmen, hakim savcı yetişir. Amma Aklını fetö gibi cemaatlere kiralayan, İşid gibi örgütlere katılan kişiler yetişmez.

Tekin ERGÜL

3 Ocak 2017 , Salı

