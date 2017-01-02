Kutlu Doğum Siyer Sınavı Başvuruları Devam Ediyor

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 29 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan Kutlu Doğum Siyer Sınavı'na başvurular devam ediyor.

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından her yıl düzenlen Kutlu Doğum Siyer Sınavı bu yıl 29 Ocak 2017 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten platform yetkilileri, son başvuru süresinin 14 Ocak 2017 olduğunu söylediler.

Bu yıl "Onu Oku, Onu Yaşa" sloganıyla düzenlenecek Kutlu Doğum Siyer Sınavı hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Peygamber Sevdalıları Platformu Koordinatörlerinden Arif Yılmaz, her yıl siyer sınavını farklı kampanyalarla düzenlediklerini belirterek, asıl gayelerinin Hz. Muhammed'in (sav) hayatını okutma, anlama ve yaşatma olduğunu söyledi.

Yılmaz, 28 umre ödülü ve bin bir çeşit hediyelerin verileceği Kutlu Doğum Siyer Sınavı başvurularının 28 Kasım 2016 tarihinden itibaren başladığını ve 14 Ocak 2017 tarihine kadar da devam edeceğini hatırlattı.

Her yaş grubundan kayıt yapanlar var

Startını verdikleri siyer sınavının kayıtlarını yoğun bir şekilde almaya devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Türkiye geneli düzenlemiş olduğumuz siyer sınavına her sene olduğu gibi bu senede halkımız çok fazla teveccüh gösteriyor. Epey kayıt almış durumundayız. Türkiye genelinde düzenlediğimiz siyer sınavının Ağrı ayağında ise her sene olduğu gibi büyük bir coşku ile devam etmektedir. Özellikle öğrenci kardeşlerimiz çok yoğun bir şekilde kayıtlarını yapmaktadırlar. Kitapları yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Geçen hafta elimizdeki tüm kitaplar tükendi. Yeni kitaplarımızda dün itibarıyla elimize ulaştı. Şu anda Ağrı'da ve Doğubayazıt’ta onlarca noktada siyer sınavının kayıtlarını almaktayız. Halkımız, çocuklarımız, öğrencilerimiz, bayanlar ve erkekler herkes gelip kayıtlarını yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

"O'nu Oku, O'nu Yaşa sloganıyla yola çıktık"

Peygamber Sevdalıları olarak amaçlarının topluma Peygamber Efendimizin (sav) hayatını okutmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu sene O'nu Oku, O'nu Yaşa sloganıyla yola çıktık. Bu amaçla inşallah gençlerimiz, yetişkin kardeşlerimiz, ağabeylerimiz ve bacılarımız bu kitapları okuyarak biraz daha Peygamber Efendimizin (sav) hayatını öğrenecekler ve kendi hayatlarına da uygulamaya çalışacaklarına inanıyoruz. Halkımız arasında kitap okuma alışkanlığı çok azalmış. Bir gayemizde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve insanların kitap okumasına vesile olmaktır. Bu konuda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Türkiye geneli yüz binlerce kişi bu kitapları alıp okuyor." dedi.

"Önceki yılın katılımını iki ve üçe katlayacağımıza inanıyoruz"

Siyer sınavı kayıtlarının önceki senelere göre çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Ağrı'da geçen sene 3 bine yakın kayıt almıştık. Bu sene sınava bir aydan fazla kalmasına rağmen bu sayıyı geçeceğimize inanıyoruz. Siyer sınavını 4 kategoride gerçekleştiriyoruz. 1'inci ve 2'inci kategori yani ilk ve ortaokullar için kaynak kitabımız 'Hz. Muhammed' ismindeki kitabımızdır. 3'üncü kategori yani liseler için de 'Rehberimiz Hz. Muhammed (sav)' isimli kitabımızdır. 4'üncü kategori yetişkin için ise 'Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (sav) Hayatı' ismindeki kitabımızdır. Bu kitaplarımız bizim öğrencilerimiz olsun bütün vatandaşlarımız olsun rahat bir şekilde ulaşabilecekler.

"Bu sınavın kaybedeni yoktur"

Siyer sınavının hiçbir şekilde kaybedeninin olmadığını belirten Yılmaz, açıklamasının devamında şöyle dedi: "Bu sınavın gerçekten kaybedeni yoktur. Sonuçta bu sınava giren herkes kazanıyor. En azında bu kitabı okuyor. Peygamber Efendimizi (sav) hayatını öğrenmiş oluyor. Böylelikle Allah'u Teâlâ katında sevabı kazanmış oluyor. Hem de Peygamberimizin hayatını okuyarak biraz daha kendi hayatına tatbik edeceğine inanıyoruz. Bundan dolayı bu sınavın kaybedeni yoktur. Ayrıca bazı hediyelerde veriyoruz. Hediyelerimizin başında 28 vatandaşımızı umreye gönderiyoruz. Tabi sadece umre ile de yeterli kalmıyor. Sınavda derece yapan kardeşlerimize umre ödülü ile beraber 1001 tane hediye de veriyoruz."

Yılmaz,son olarak Siyer sınavı için Ağrı Anadolu İmam Hatip lisesinde yapılacak sınav saat 10da Bayan ve Erkek’lerin ayrı sınıfta olacak şekilde başlayacak dedi.Yılmaz Sınav için yer temininde bulunan yetkililere teşekkür ederiz dedi.

Ayrıca online olarak’ta internet üzerinden www.peygambersevdalilari.com sitesinden ve www.siyersinavi.com adresinden de ön kayıtlarını yapabilirler. Ön kayıtlarını yaptıktan sonra kayıt yerlerine gelip kayıtlarını asilleştirecekler. Kitaplarını da kayıt merkezlerinden alacaklar.Ağrı için kayıt merkezi ve iletişim numaramız MUSTAZAFLAR CEMİYETİ AĞRI ŞUBESİ (Final Dersanesi altı) iletişim 0534 540 38 69

2 Ocak 2017 , Pazartesi

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