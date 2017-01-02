Ağrı'da yeni kimlik kartı başvuruları başladı

Ağrı'da, nüfus cüzdanının yerini alacak olan yeni çipli kimlik kartları için bugünden itibaren başvuru yapılmaya başlandı.

Vali Musa Işın, yeni kimlik kartları için ilk başvuruyu yapmak üzere sabah saatlerinde Ağrı Merkez Nüfus Müdürlüğüne geldi.

Işın, parmak izi ve el taramasının ardından 16 lira ödeyerek, çipli kimlik kartı başvurusunu tamamladı.

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta 2015-2016 yılların da pilot bölgelerinde çipli kimlik kartlarının dağıtıldığını ve neticesinin de çok iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin diğer illerinde de bugünden itibaren kimlik kartlarının verilmeye başlanıldığını belirten Işın, "Bu kimlik kartlarının en önemli özelliği taklit edilmesi mümkün değildir. Sahte kimlik tedarik etmek mümkün olmayacaktır." dedi.

Yeni kimlik kartları son teknoloji kullanılarak üretildiğini anlatan Işın, şöyle devam etti:

"İnşallah vatandaşlarımızda kısa sürede, İl Müdürlüğümüze müracaat ederek yeni kimliklerini elde edeceklerdir. Hayatı kolaylaştıran bir yöntemdir. Vizesiz olan tüm ülkelere pasaport mahiyetinde kullanılacaktır. Ağrı'daki kardeşlerimizin de biran önce müracaat ederek yeni kimlik kartlarını almalarını tavsiye ediyorum."

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, yaptığı açıklamada, yeni kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğu, uluslararası standartlara uygun en gelişmiş güvenlik ögelerini barındırdığını söyledi.

Dede, yeni kimlik kartları ile yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesi ya da değiştirilmesinin olanaksız hale getirildiğini dile getirdi.

Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin önleneceğini vurgulayan Dede, şöyle konuştu:

"15 yaşını tamamlayanların son altı Ay içerisinde ön cepheden çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile başvurması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır. 15 yaşını tamamlanmamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunlu olmamakla birlikte ancak talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilmesi mümkündür.

Başvuru sırasında ayrıca kimlik kartlarının PIN kodlarını içeren kapalı bir zarf teslim edilecektir. Kimlik kartı bedeli, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 lira, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 lira ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 liradır."

2 Ocak 2017 , Pazartesi

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