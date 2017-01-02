Başbakan'dan Ortaköy'deki saldırıya ilişkin açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Ortaköy'de yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün 2016'yı 2017'ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde, savunmasız, sivil insanlara karşı alçakla bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum, savunmasız insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe taburcu oluyor. Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil, 3-4 yaralımız var bu şekilde." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle; ,

Dün akşam, 2016'yı 2017'yi bağlayan ilk saatlerde, bir eğlence merkezinde, savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Noel Baba kılığına girdiği iddialarının aslı astarı yok. Ayrıca saldırgan kargaşa faydalanıp olay yerinden kaçıyor.

DURUMU KRİTİK OLAN 3-4 YARALI VAR



Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum, savunmasız insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde de yaralı vardı. Yaralılar tedaviler görüldükçe taburcu oluyor. Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil. Bu şekilde 3-4 yaralımız var. Onun için de hastaneler, doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar.

YARALILAR ARASINDA YABANCILARDA VAR



Burada da yaralıları ziyaret ettik, durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim ve başka ülke vatandaşları var.

"ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"



Terör insanlığın ortak derdidir. Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı hem FETÖ terör örgütüne karşı hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ'a karşı amansız mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz. Ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz.

"HİÇBİR ÜLKE 'BİZDE TERÖR OLMAZ' DİEMEZ"



Şu bilinmeli ki, bugün burada olan bu terör dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiç bir garantisi yok. Dolayısıyla hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. "Bizde terör olmaz" diyemez. Daha birkaç gün önce Almanya'da oldu evvelsi gün Irak'ta oldu. Bizim söylediğimiz bir şey var; terörün kutsalı, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart mücadeleyi başarıya ulaştırmaz, zaafiyet oluşturur.

"TERÖRLE AMANSIZ MÜCADELE EDECEĞİZ"



Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de inisiyatif alması, BM tarafından tüm dünyaya şamil olarak kabul edilmesi bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşılabilir. Türkiye'de de olabilir. Ama milletime, vatandaşlarıma şunu söylüyorum; terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye amansız bir şekilde devam edeceğiz. En büyük güvencemiz milletimizin kararlılıkla gösterdiği dayanışma ruhudur. Bir kez daha hayatını kaybeden yabancı ve vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2017'de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülke ve bölgemiz için var gücümüzle daha fazla çalışacağımızı da ifade etmek isterim.

"SALDIRGANIN KİMLİĞİYLE İLGİLİ İHTİMALLER ŞEKİLLENİYOR"

Saldırganın kimliği ile ilgili olarak ise Başbakan Yıldırım, "Bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak." şeklinde konuştu.

"TERÖRÜN KUTSALI,DİNİ OLMAZ!"

Başbakan Yıldırım, "Şu bilinmeli ki bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde de yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. (Bizde terör olmaz) diyemez. Daha birkaç gün önce Almanya'da. Evvelsi gün Irak'ta oldu. Daha önceki zamanlarda muhtelif ülkelerde oldu, oluyor. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var. Terörün kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart, terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz, zafiyet oluşturur."

2 Ocak 2017 , Pazartesi

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