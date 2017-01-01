Eleşkirt Emniyeti'nden Yangın Tatbikatı
AĞRI'nın Eleşkirt ilçe emniyet amirliği yangın tatbikatı düzenledi.
Gerçeğini aratmayan tatbikatta 112 Acil Servet ve Eleşkirt belediyesine ait itfaiye ekipleri hazır bulundu.
Yangın alarmının verilmesiyle başlayan tatbikatta polis memurları içeride kalan bir meslektaşlarını kurtardılar. Kurtarılan polis memurları 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. Tatbikat, itfaiye ve yangın söndürme cihazlarıyla temsili olarak yakılan ateşin söndürülmesi sona erdi.
İlçe emniyet amiri Hayrettin Aslan olası yangın durumuna hazırlık amacıyla böyle bir tatbikat yaptıklarını ve emniyet personelinin yangın durumunda yapması gerekenler konusunda eğitim verildiğini belirtti.
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1 Ocak 2017 , Pazar Bu haber toplam 11 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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