Vali Musa Işın, Doğubayazıt'tı Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Musa Işın, Doğubayazıt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Ulaş Akhan ve ilçedeki kanaat önderleriyle kısa bir görüşme yapan Vali Işın, daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler Odası'nı ziyaret etti.

Oda başkanları ve çalışanlar ile bir süre sohbet eden Işın, buradan Merkez Cami'sine geçerek 15 Temmuz ve tüm terör şehitleri için düzenlenen "1001 Hatim" programına katıldı.

Cami içinde kurulan sofrada cemaatle dağıtılan helvalardan yiyen Işın, çocuklarla tek tek ilgilendikten sonra ilçeden ayrıldı.

1 Ocak 2017 , Pazar

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