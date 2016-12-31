Erzurum’da Kaçakçılık Operasyonu: Roma Dönemine Ait Kitap Ele Geçirildi

Erzurum'da 4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kitap operasyonla ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da 4 milyon dolara satılmak istenen Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kitap operasyonla ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

4 MİLYON DOLARA MÜŞTERİ ARADILAR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, yaklaşık 1 ay önce istihbari çalışmalarda Ağrı'da ikamet eden 2 şahsın elinde bulundurduğu maddi değeri oldukça yüksek ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kültür ve tabiat varlığını Erzurum'da 4 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisini elde etti.

OPERASYON YAPILDI, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların Erzurum'un Aziziye ilçesinde buluşarak tarihi eserleri satacakları tespit edildi. Şahısların bulunduğu adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği bulunan kitap ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli şahıslar A.Ç., T.U., M.K., İ.E., R.Ö., ve U.T., gözaltına alınarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.

31 Aralık 2016 , Cumartesi

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