İl Müftülüğü ve Ağrı Kardeşlik Platformunun Halep’e Yardımları Cilvegözü Sınır Kapısına Ulaştı

Ağrı İl Müftülüğü ve Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından Ağrı ve ilçelerinden toplanan yaşamsal malzemelerin olduğu 6 Tır’lık yardım konvoyu Cilvegözü sınır kapısına ulaştı.

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformunun (AKADAP) koordinesinde "Suriye'de Acil Una İhtiyaç Var" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Ağrı ve ilçelerinden toplanan yaşamsal malzemelerin olduğu 6 Tır’lık yardım konvoyu Cilvegözü sınır kapısına ulaştı.

Cilvegözü Sınır Kapısında İl Müftüsü İbrahim Gemici ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube Başkanı Emrah Kaya tarafından karşılanan yardım konvoyu yetkililere teslim edildi.

İl Müftüsü İbrahim Gemici yaptığı açıklamada Ağrı İlinden bugün itibari ile Cilvegözü Sınır kapısına 6 yardım Tırımız gelmiş bulunmakta. Yardımları yetkililere teslim ettik. Emeği geçen ve yardımda buluna herkese çok teşekkür ederim, Rabbim hayırlarını kabul etsin" dedi.

31 Aralık 2016 , Cumartesi

Bu haber toplam 47 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.