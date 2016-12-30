 

30 Aralık 2016

Üniversite Öğrencilerinden Ağrı'nın Beşiktepe Köyü İlköğretim Okulu'na Yardım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Sanatsalt Kulübü’nün düzenlediği yardım kampanyasıyla toplanan kışlık giysiler, Ağrı’nın Beşiktepe Köyü İlköğretim Okulu’na gönderildi.

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