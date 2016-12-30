Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde "Halep’te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar gönderildi.

Patnos İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk, Suriye'de yaşanan insanlık dramında mağdur olan Halepliler için Patnos ilçesinde yaklaşık 15 gündür devam eden kampanya kapsamında toplanan bir tır gıda, temizlik, giyim kuşam, bebek bezi, bebek maması gibi malzemelerini Halep'e göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Halep'te sivil vatandaşların saldırılar sonucunda hayatını kaybettiğini ifade eden Kocatürk, "Bütün dünya bu duruma sessiz kalmakta. Buna sesi çıkan tek ülke Türkiye. Biz mazlumlara sahip çıktığımız sürece güçlü olacağız" dedi.

Patnos İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk ve Patnoslu imamlar tarafından okunan dualarla yardım tırı sınıra uğurlandı.

30 Aralık 2016 , Cuma

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