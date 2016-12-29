Ağrı Kardeşlik Platformundan Halepli Mazlumlara 6 Tır Yardım

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformunun (AKADAP) koordinesinde "Suriye'de Acil Una İhtiyaç Var" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında temin edilen un, 6 tıra yüklenerek Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kampanyada toplanan unun yüklü olduğu tırların uğurlanması amacıyla kentteki Açık Otopark'ta tören düzenlendi.

Ağrı Valisi Musa Işın, törende yaptığı konuşmada, Ağrı halkının kadirşinaslığını, hayırseverliğini, vatanseverliğini her alanda gösterdiğini belirtti. Müftülük tarafından düzenlenen kampanya kapsamında toplanan gıda malzemeleri ve giyeceklerin dün Suriye'ye gönderildiğini anlatan Işın, bugün de 6 tıra yüklenen unun Haleplilere ulaştırılacağını ifade etti.

Işın, şunları kaydetti:

"Eğer Suriye'deki çocuklar, insanlar, Hristiyan, Yahudi ya da başka bir din mensubu olsalardı emin olun ki oraya bir tane bomba düşmeyecekti. Sırf Müslüman oldukları için öldürüldüler. Yeryüzünde sadece Müslümanlar mı yaşıyor? Hayır. 40'a yakın Müslüman ülke vardır. Hepsinde ya terör ya da istikrarsızlık vardır. Hristiyan aleminde ya da Müslüman olmayan memleketlerde hiçbir şey duyuyor muyuz, terör, istikrarsızlık var mıdır? Hayır hiçbirinde yoktur. Biz olsun da istemiyoruz. Ama 'Bize de saygı gösterin' diyoruz. Biz Müslümanız ve insanız. Biz dinimizden asla vazgeçmeyiz."

Işın, yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Dünyanın neresinde olursa olsun maddi imkanlarımız ile ulaşmaya çalışacağız. Dualarımızla ulaşmaya çalışacağız, nefesimizle ulaşmaya çalışacağız. Ama asla onları sahipsiz bırakmayacağız.Tıpkı Halep'teki ve Suriye'deki kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca da parti olarak AKADOP'a destek verdiklerini söyleyerek, bu iyilik kervanının olabildiğince genişlemesini istediklerini dile getirdi.

Atmaca, o bölgede emperyalist güçlerin ortaya koyduğu zulüm ve haksızlıkların, birçok kişiyi muhacir durumuna getirdiğine işaret ederek, "Bizim de üzerimize düşen sivil organizasyonların tertip ettiği yardım kampanyalarına destek olmak. Ağrı da bu anlamda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş." diye konuştu.

- "Suriye'de dünyanın gözü önünde katliam gerçekleşiyor"

AKADAP Genel Sekreteri Kerem Engin de Suriye'de dünyanın gözleri önünde 6 yıldır katliam yaşandığına işaret etti.

Türk halkının 3,5 milyon Suriyeliye gönlünü açtığına dikkati çeken Engin, "Bütün dünya bunun karşısında saygı ile eğilmek zorundadır." ifadesini kullandı.

Engin, Suriye'de gayri resmi rakamlara göre 600 bin yetim çocuğun kaldığını belirterek, "Sadece son Halep saldırılarında 700 ile bin yetim çocuğumuz kamplarımıza yerleştirildi. Bizler omuz omuza vererek, savaş ne kadar sürerse sürsün, dünyanın neresinde mazlum insan olursa olsun köklerimizden, inancımızdan aldığımız değerler ile dünyanın her yerine ulaşmaya gayret edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından tırlar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

29 Aralık 2016 , Perşembe

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