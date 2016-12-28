Doğubayazıt'ta Korkutan Yangın

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun deposunda yangın çıktı.

Doğubayazıt 'ta Ağrı-İran karayolunun Doğubayazıt girişinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depo içerisinde yüklü miktarda tiner olduğu ileri sürülürken, yangını söndürmek için çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Patlama ihtimaline karşı polis ekiplerinin güvenlik çemberine aldığı yangın bölgesinde, Sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu.

Yangın alanının 200 metre ilerisinde okulların bulunması tedirginliğe yol açarken, Ağrı, Iğdır, Diyadin ve Taşlıçay itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangında depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

28 Aralık 2016 , Çarşamba

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