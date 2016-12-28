 

2 Ocak 2017

Ağrı ÖNDER Öğrencilere Kitap Seti Dağıttı

Ağrı'da İmam Hatip Mezunları Derneği (ÖNDER) tarafından Ağrı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulundaki öğrencilere kitap seti dağıtıldı.

ÖNDER Ağrı Temsilcisi Tekin Ergül, yaptığı açıklamada, ÖNDER olarak Türkiye genelinde imam hatip okullarında okuyan öğrencilere kitap yardımında bulunduklarını söyledi.
ÖNDER Genel Merkezi tarafından, Türkiye genelinde imam hatip lise ve ortaokullarında okuyan öğrencilere kitap yardımında bulunmak için bir yayın firması ile protokol imzalandığını belirten Ergül, "Bu protokol çerçevesinde Ağrı'da imam hatip lisemizde 520, imam hatip ortaokulunda da 540 öğrencimize Teog, Üniversiteye Hazırlık ve derslere yardımcı kaynak olarak kitap seti hediye ettik. İnşallah faydalı olur kendilerine. Her bir set içinde 12-13 kitap bulunmaktadır. Kitaplar öğrencilerimizin okumuş olduğu bölümlere göre dağıtılmaktadır." dedi.
Kitap dağıtım programına Eğitim Bir-Sen İl Yönetimi ve Ağrı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gülçin Ay da katıldı.

28 Aralık 2016 , Çarşamba Bu haber toplam 124 defa okundu.

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