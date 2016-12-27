Kayaklı Koşu K1 Ligi 1. Ayak’ta Ağrı Fırtınası Esti

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu K1 Ligi 1. Ayak yarışmaları Erzurum Kandilli’de yapıldı.

Ağrı’lı sporcular her sene olduğu gibi farklı kategorilerde 17 madalya kazanarak yarışmaya damga vurdular. Sporcular; 4 birincilik, 7 ikincilik ve 6 üçüncülük elde eden sporcular toplamda 17 madalya kazandı. Yarışmacılar zorluk derecesi bakımından Avrupa'nın sayılı pistleri arasında yer alan Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi'nde yarıştı. Hava durumu ve pist şartlarında yapılan 1. Ayak yarışmalarında sporcular bir hayli zorlandı. K1 Ligi 2. Ayak Yarışmaları 31 Ocak-01 Şubat 2017 tarihlerinde Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu Merkezinde gerçekleşecek.

İL MÜDÜRÜ ALP’TEN TEBRİK

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Erzurum Kandilli’de başarılı olan sporcuları antrenörleri ile birlikte makamında ağırlayarak tebrik etti.

Alp yapmış olduğu açıklamada; “İlimiz adına kayak branşındaki başarı çıtamızı yükselten başta antrenörlerimiz olmak üzere; bütün sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. İlimizde kayak takımımızın bu yıl içerisindeki kazanmış oldukları başarılarının, gelecek yıllarda daha da artacağının kanaatindeyiz. Hedefimiz Kayak Milli Takımımızda Ülkemizi Uluslararası yarışmalarda temsil edecek sporcular yetiştirmektir. İnşallah sporcularımızın bu azimli ve kararlı istekleri ile bu hedefimiz gerçek olacaktır” diye konuştu.

KAYAKLI KOŞU K1 LİGİ 1. AYAK YARIŞMASI SONUÇLARI

1.Gün KLASIK STİL

Çocuk Bayan; Fatma Yavuz 1.

Çocuk Erkek; Mehmet Türün 1. / Doğan Oğur 2. /Cüneyt sancak 3.

Yıldız Kızlarda; Leyla yıldırım 2. / Fatma Koçer 3.

Yıldız Erkek; Yusuf keser 2.

Genç Kadınlarda; Zozan Malkaç 3.

Büyük Bayan; Hicran Akpınar 2. / Leyla Turan 3.

2. gün SERBETS TEKNİKTE

Büyük Bayan; Hicran Akpınar 2. / Leyla Turan 3.

Genç Erkek; Okan Alalma 2.

Yıldız Erkek; Yusuf Keser 3.

Çocuk Erkek; Mehmek Türün 1. /Cüneyt Sancak 2.

Çocuk Kızlarda; Fatma Yavuz 1.

27 Aralık 2016 , Salı

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