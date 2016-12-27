Özel İdareden Eğitime Mali Destek

Her yıl Ağrı genelinde yüzlerce okulda çeşitli çalışmalar ve hizmet ortaya koyan İl Özel İdaresi, eğitime büyük katkılar sağladı ve sağlamaya devam ediyor.

2016 yılı itibariyle 4-8-12-24 derslikli yaklaşık 72 okulun yapım ve bakım-onarım işlerini yapan Özel İdare, son olarak öğrencilerin okul ihtiyaçları için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 250 bin TL mali destekte bulundu.

Şehir yönetiminin önemli bir parçasını oluşturan Özel İdare, altyapı, ulaşım, inşaat, tarım, hayvancılık gibi farklı sektörlerdeki projelerle Ağrı’da önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Eğitime de önemli katkılar sağlayan Özel İdare öğrenciler için hafta sonları okullarda açılmış destek kurslarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçları için 250 bin TL para desteğinde bulundu.

Özel İdare’nin öncü ve vizyoner bir kurum olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Erhan Tenekeci, “Kurum olarak Ağrı’nın her alanında farklı çalışmalar ortaya koyuyoruz. Eğitim de bu alanlardan biri. Geleceğimizin önemi ve teminatı olan öğrencilerimizin kaliteli ve eksiksiz bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri bizim en büyük gayemiz ve arzumuz. Milli Eğitim Müdürlüğümüze aktardığımız para ile hafta sonları kurs gören öğrencilerimizin gerekli ihtiyaçları giderilecektir. Ayrıca her yıl ilimiz de yapılan birçok okulun yapım ve diğer kontrol işlerini personelimiz yapıyor. Bu işleri inceliyor büyük bir titizlikle takip ediyoruz” dedi.

27 Aralık 2016 , Salı

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