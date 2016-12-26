 

27 Aralık 2016

Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu 2 tutuklama

Ağrı merkezli 2 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Ağrı merkezli 2 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri Ağrı'nın Patnos ilçesinde Ö.A. ve Batman da ise A.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ö.A, ve A.Ö. tutuklandı

 

26 Aralık 2016 , Pazartesi Bu haber toplam 151 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu


TELSİZ RÖLE İSTASYONUNA SİLAHLI SALDIRI Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünden aday öğretmenlere seminer Tır'ın Yakıt Deposundan 53 Kilo Eroin Çıktı Doğubayazıt’ta Yine Zehirlenme Şüphesi: Düğün Yemeğinden 200 Kişi Zehirlendi Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Hainler er yada geç cezalarını çekecektir" Ağrı-İran ve Doğubayazıt-Çaldıran Yolunda Yoğun Buzlanma FERİZLİ FİKRET İSMET ALTEKİN'DE MEZUNİYET HEYECANI Halep'te yerleşim yerlerine saldırı: 56 ölü

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara

Çok Okunanlar
  1. Bugün
  2. Dün

Anket Sorusu Diğer Anketler

Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun


altın