Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu 2 tutuklama

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri Ağrı'nın Patnos ilçesinde Ö.A. ve Batman da ise A.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ö.A, ve A.Ö. tutuklandı

26 Aralık 2016 , Pazartesi

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