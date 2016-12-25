Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Diyadin Muhtarlarını Misafir Etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın Diyadin ziyareti sırasındaki daveti üzerine Diyadin Belediye Başkan Yardımcısı Salih Yaşar, 60’dan fazla muhtar, bölgenin önde gelenleri ve iş adamları İzmit’e geldi.

Başkan Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğine Diyadin’den gelen misafirlerin yanı sıra Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İzmit İlçe Müftüsü Musa Meriç, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve İzmit’in muhtarları katıldı.

Doğan, Diyadin için kısa, orta ve uzun vadede çalışma planları oluşturduklarını anlatarak, Diyadin'de öncelik, yol ve kaldırımlarda olacağını kaydetti.

Bu konularla ilgili belediye yetkililerinin çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Bir yandan borçların ödenmesi, diğer yandan da hizmetlerin yapılması program ve zaman gerektiriyor. Diyadin'deki, köylerdeki vatandaşlarımızın en güzel koşullarda yaşaması hepimizin ortak arzusu. Siz değerli muhtarlarımızın da desteğiyle şehrimizi çok güzel bir notaya getireceğiz. Şimdiye kadar aldığımız her işi planlı çalışmalarımızla iyi bir noktaya getirdik. Şehrimizin fiziksel eksiklerini giderirken vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını da unutmayacağız. Önümüzdeki Ay projelerimizin başlaması gerekiyor. Bunlar ana projeler değil ama oraya bir destek elinin geldiğini vatandaşlarımız hissetsin istiyoruz. Otobüs terminalimizin, hayvan kesim yerimizin olması gerekiyor. Hayvanlar sokak ortalarında kesiliyor. Bu konuyla ilgili gerekirse ön bir iyileştirme yapıp, sonrasında da modern hayvan pazarı ve kesimhanemizi yapacağız. Bir Mahalle konağımız muhakkak olacak. Daha sayısız tespit ve projelerimiz var. Bölgeye dair asıl hedefimiz, Diyadin'de yaşamı daha da kaliteli hale getirmek, istihdam sağlamak ve cazibe merkezi oluşturmaktır."

"Diyadin bir yıldız gibi parlayacak"

Doğan, Diyadin kaplıcalarının gerekli çalışmalar yapılarak turizme açılması gerektiğini, bu konuda yatırımcı ve destek bulacaklarını ifade ederek, Diyadin'in bir yıldız gibi parlayacağını, ilçeyi nakış nakış işleyeceklerini dile getirdi.

Diyadin Belediye Başkan Yardımcısı Salih Yaşar da tek amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade ederek, hiçbir gücün Türkiye'nin doğusuyla batısının kardeşliğini engelleyeceğini söyledi.

25 Aralık 2016 , Pazar

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