Ağrı Valiliğinden Açıklama: Okular Yarın Tatil
Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt'teki taşımalı ve köy okulları tatil
Ağrı Merkez ile Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar tatil edildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde devam eden Kar yağışı nedeniyle İlimiz Merkezi ile Patnos ve Eleşkirt İlçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar 26 Aralık 2016 (Pazartesi) tarihinde 1 Gün süre ile tatil edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Ağrı Valiliği"
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