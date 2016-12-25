Ağrı'da 535 Köy Yolu Kardan Dolayı Ulaşıma Kapandı

Soğuk Hava ve Buzlanmanın ardındany Etkili oln Kar yağışı sebebiyle Ağrı'da 535 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Ağrı'da, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışının devam ettiği bölgede söz konusu köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar da sürdürülüyor.

25 Aralık 2016 , Pazar

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