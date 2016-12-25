Ağrı'da Trafik Kazası. 1 Ölü, 2 Yaralı
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında eski Belediye Başkan yardımcılarından Yılmaz Oğur hayatını kaybetti.
Van Karayolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada 35 NJY 08 plakalı otomobilin karşı istikametten gelen 34 EH 2048 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan eski Belediye Başkan yardımcılarından Yılmaz Oğur kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan babası Ahmet Oğur kardeşi Avukat Mahmut Oğur'un tedavileri ise Ağrı Devlet Hastanesinde devam ediyor.
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