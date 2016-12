Üniversite Öğrencilerinden Halep İçin Anlamlı Bağış

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık kulübü öğrencileri uzun bir süredir Suriye rejim güçlerinin, Rusya’nın ve İran şii milislerinin ağır saldırısı altında olan mazlum Halep halkına anlamlı bir yardımda bulundular

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık kulübü öğrencilerinden çok zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren Halep'li kardeşlerine anlamlı yardım.

Kulüp öğrencileri harçlıklarından yaptıkları bağışlar sonucunda 1.410,25 lira nakit parayı Ağrı İHH Başkanı Kerem Engin’e makbuz karşılığında teslim ettiler.

Başkan Engin, malumunuzdur Suriye’de savaş ne yazık ki 6.yılına girmiş bulunmaktadır. Ve bu savaşta her gün yeni acılara şahit olmaktayız. çok şükür Türkiye halkı yaşanan bu acılar karşısında duyarsız kalmayıp her zaman yardıma muhtaç insanlara gölünü açmıştır. İşte bugün bu örnekte de görmüş olduğunuz gibi. Toplumumuzun herkesimi elinden gelen yardımı esirgememektedir. Halep’le ilgili yaptığımız acil yardım çağrısına ülkemizin dört bir yanında büyük bir rağbet gösterildi. İşte bugün yaşadığımız gibi hemen hemen her yerden bizleri duygulandıran örnek davranışlara şahit olmaktayız. Bu güzel ve örnek davranışlarından dolayı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczacılık kulübü öğrencisi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Yaptıkları yardımlardan dolayı kendilerine Allah razı olsun diyoruz. Diyen Başkan Engin: Halep’li mazlum kardeşlerimiz için başlatmış olduğumuz yardım kampanyası devam etmektedir. Bütün duyarlı halkımızın yardımlarını bekliyoruz.dedi.

