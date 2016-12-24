El-Bab'da 68 IŞİD'li etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde, IŞİD'e ait aralarında karargah binasının da bulunduğu 141 hedef ateş altına alındı, 68 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, IŞİD başta olmak üzere örgütlerin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

2 MUHALİF ŞEHİT OLDU

Harekatın 123. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü. Yaşanan çatışmalarda, 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı.

Top ve havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda, 38 IŞİD mensubu terörist etkisiz hale getirildi, bir silahlı araç ve bir insansız hava aracı imha edildi.

141 HEDEF VURULDU

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen IŞİD'e ait 141 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab bölgesinde tespit edilen IŞİD'e ait 6 hedef, 6 bomba atılarak vuruldu. Hava harekatında, 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edildi, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Örgütten temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne 2 bin 208 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.

24 Aralık 2016 , Cumartesi

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