Ak Gençlik Sinema Günleri Başladı

Her hafta Cuma günü yapılacak olan Gelenekten Geleceğe Gençlik Buluşmaları Ak Gençlik sinema günleri ilk belgesel gösterimiyle başladı.

Her hafta Cuma günü yapılacak olan Gelenekten Geleceğe Gençlik Buluşmaları Ak Gençlik sinema günleri ilk belgesel gösterimiyle başladı.

Ak Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlen Gelenekten Geleceğe Gençlik Buluşmaları Ak Gençlik Sinema Günleri Cuma günü Aliya İzzetbegoviç’in belgeseli ile Gençlik Merkezi kongre salonunda izleyicilerin katılımıyla başladı.

Ak Gençlik Sinema Günleri programında konuşan Ak Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İkbal Gülçin; Ak Parti Ağrı Gençlik kolları yönetimimle aldığımız karar ile her hafta Cuma günü geçmiş yıllarda hayatımızda yer etmiş olan önemli kişilerin belgesellerini ve filmlerini izleterek gençlerimizi gelenekten geleceğe doğru önemli şahsiyetlerle buluşturacağız.

Başkan Gülçin; Bundan Sonra Her hafta Cuma günleri gençlerimizle bir arayarak gelerek hem belgeseller hem de filimler izleyerek ve sohbetler ederek gençlerimizle kaynaşarak bir ekip olacağız dedi.

Düzenlenen Ak Gençlik Sinema Günleri programına Ak Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İkbal Gülçin ve yönetimi, Kredi Yurt Kurumu Ahmed-i Hani Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Bünyamin Taş, Gençlik Merkezi Lideri Cihangir Aslan ile çok sayıda Öğrenci ve katılımcı programa katıldı.

Programda katılımcılara Hadisler ve önemli sözler yazılı lokumlar ikram edildi.

24 Aralık 2016 , Cumartesi

Bu haber toplam 20 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.