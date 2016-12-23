Tarım destek başvurularında son gün 30 Aralık

"2016 yılı ÇKS, fındıkta alan bazlı gelir desteği, tohum, fidan üretimi, kullanımı, bombus arı, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvuruları, 30 Aralık'ta sona erecek."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), fındıkta alan bazlı gelir desteği, tohum, fidan üretimi, kullanımı ve tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvurularının 30 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi.



Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2016 yılı tarım destekleri kapsamında yurt içi sertifikalı tohum, fidan üretimi ve bombus arısı, sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi, ÇKS ve fındıkta alan bazlı destek başvurularının 30 Aralık'ta sona ereceğini belirtti.



Üreticileri, başvurularını son güne bırakmadan yapmaları konusunda uyaran Bayraktar, 30 Aralık mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine başvurulması gerektiğini kaydetti.



Başvurularını yapan ve gerekli şartları yerine getiren üreticilere, 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında, koloni başına 60 lira bombus arısı desteği verileceğini, fındıkta alan bazlı destek kapsamında, dekar başına 170 lira ödeneceğini belirten Bayraktar, "Tohum kullanım desteği dekara susam, aspir ve kanolada 4 lira, tritikale, yulaf ve çavdarda 6 lira, çeltikte 8 lira, buğday ve arpada 8,5 lira, korunga, fiğ ve yem bezelyesinde 10 lira, yonca ve yer fıstığında 15 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek ve soya fasulyesinde 20 lira, patateste 80 lira olacak. Orijinal ve üstü tohumluk kullanımında destek yüzde 50 fazlasıyla yapılacak." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, fidan üretim desteğinin tüm çeşitlerde adet başına aşısız ise 50 kuruş, aşılı ise 1 lira olacağını aktardı.

23 Aralık 2016 , Cuma

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