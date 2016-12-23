Ağrı'da sivil toplum kuruluşlarınca "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" yürüyüşü düzenleneceği belirtildi.

Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) ile Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, kentte faaliyet gösteren 98 dernek, vakıf, oda ve sendika ile yarın cuma namazı sonrası, terör örgütü PKK'nın saldırılarının protesto edilmesi amacıyla yürüyüş ve miting düzenleyecek.



Merkez Cami önünde bir araya gelecek sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar terör saldırılarını kınayacak.



ASTOP ve Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki tüm sivil toplum örgütleriyle ortak hareket ederek, yaşanan terör saldırılarını kınayacaklarını söyledi.



Alpaslan, özellikle dış mihraklar tarafından yaptırılan terör eylemlerinin amacının ülkede etnik milliyetçilik unsurlarının ön plana çıkarılması olduğunu belirterek, "Kardeşler arasına nifak tohumları ekilmek isteniyor. Ağrı'da sağduyunun hakim olduğunu, etnik sorunların konuşulmadığını, ana temanın vatan ve millet sevgisi olduğunu anlatmak istiyoruz. Bu amaçla yürüyüşü tüm platform üyelerimizle birlikte destekliyoruz." diye konuştu.



Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Genel Sekreteri Kerem Engin, küresel güçlerin, Türkiye'nin istikrarı, ekonomik yükselişi ve Ortadoğu'daki geri bırakılmış devletlere model olacak yürüyüşünü sekteye uğratma girişimi içinde olduklarını dile getirdi.



Engin, "Bu girişim ülkenin devleti ve milleti ile birlikte omuz omuza vermesi ile hamdolsun atlatıldı. Bizler de Ağrı'daki sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşlar olarak bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz." dedi.



Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ise "Bütün sivil toplum kuruluşlarının iştiraki ile bu ülkedeki 79 milyon insanın evi ve barkı olarak kabul edilen ümmet ile mazlumların umut ışığı olan bu ülkeye ihanet etmeye kalkan terör şebekelerine karşı bir yürüyüş tertip edeceğiz." ifadesinde bulundu.

23 Aralık 2016 , Cuma

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