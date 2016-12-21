Doğubayazıt'taki Suriyeliler Kamplara Gönderildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Suriyeliler polis tarafından toplanarak mülteci kamplarına gönderildi.

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle Doğubayazıt'a gelen yüzlerce Suriyeli, polistarafından otobüslere bindirilerek toplanma kamplarına gönderildi. İlçenin farklı noktalarında kurdukları çadırlarda ve harabe evlerde yaşayan çoğunluğunu çocukların oluşturduğu Suriyeli gruplar, daha çok dilenerek geçimlerini sağlıyorlardı. Havanın sıfırın altında 20 derecelere kadar indiği ve yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede donma tehlikesi geçiren Suriyeliler, polis tarafından otobüse bindirilerek toplanma kamplarının bulunduğu illere gönderildi.

21 Aralık 2016 , Çarşamba

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