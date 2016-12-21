Doğubayazıt'taki Suriyeliler Kamplara Gönderildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Suriyeliler polis tarafından toplanarak mülteci kamplarına gönderildi.
Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle Doğubayazıt'a gelen yüzlerce Suriyeli, polistarafından otobüslere bindirilerek toplanma kamplarına gönderildi. İlçenin farklı noktalarında kurdukları çadırlarda ve harabe evlerde yaşayan çoğunluğunu çocukların oluşturduğu Suriyeli gruplar, daha çok dilenerek geçimlerini sağlıyorlardı. Havanın sıfırın altında 20 derecelere kadar indiği ve yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede donma tehlikesi geçiren Suriyeliler, polis tarafından otobüse bindirilerek toplanma kamplarının bulunduğu illere gönderildi.
|
21 Aralık 2016 , Çarşamba Bu haber toplam 22 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun Anasınıfı Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi Bakan Ağbal’dan asgari ücret açıklaması Doğubayazıt'ta Ev Yangınında 1 Bebek Öldü Erciş'te PKK'nın Tuzakladığı Bomba İmha Edildi SEDAŞ SERDİVAN YATIRIMLARINI AÇIKLADI: İŞTE O ÇALIŞMALAR Şehit köy korucularından geriye 8 gözü yaşlı kadın ile 51 yetim çocuk kaldı İSEN'DEN TÜRBE RESTERASYONU İÇİN PAMUKOVALILARA SÖZ IHLAMUR AĞACINDAN DÜŞEN VATANDAŞ VEFAT ETTİ
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın