 

22 Aralık 2016

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki, Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Türkiye-İran karayolunda, bu ülkeye geçişlerin yavaşlaması nedeniyle dün geceden itibaren çift şeritli 10 kilometrelik kuyruğu meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, araç kuyruğunda bekleyen tır sürücüleri zor anlar yaşıyor.

Tır şoförlerinden Ümit Akikol, yaptığı açıklamada, soğuk Hava şartları yüzünden araçların yakıtlarının donduğunu belirterek, "Bugün 3 gündür burada mahsur kaldık. Çoğumuzun mazotu ya bitti ya da dondu. Perişan haldeyiz." dedi.İran uyruklu tır sürücüsü Ramazan Rahmani ise gümrük kapısındaki geçişlerin yavaşlamasından dolayı uzun süredir yolda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlandıklarını vurgulayan Rahmani, "Araçlarımızın başında yemeklerimizi yapıyoruz. Donmamak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

21 Aralık 2016 , Çarşamba Bu haber toplam 62 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu


FORVET HATTI A. KADİR AKYILDIZ'A BAĞLI Ağrı Cihannüma Derneği Başkanı Numan Aktaş’tan Kurban Bayramı Mesajı FETÖ'cülerin işgal listesi ortaya çıktı 'Fırat Kalkanı'yla 2 milyonluk mülteci dalgasını önlendi Yurt genelinde kar yağışı bekleniyor İkinci el telefonlarda 'Bylock' alarmı Göçerler kar yağışıyla birlikte yaylalardan döndüler Vali Işın Doğubayazıt'ta 40 derslikli İmam Hatip Lisesi ve pansiyonunun temel atma törenine katıldı

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara

Çok Okunanlar
  1. Bugün
  2. Dün

Anket Sorusu Diğer Anketler

Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun


altın