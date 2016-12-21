Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilometrelik tır kuyruğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki, Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Türkiye-İran karayolunda, bu ülkeye geçişlerin yavaşlaması nedeniyle dün geceden itibaren çift şeritli 10 kilometrelik kuyruğu meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, araç kuyruğunda bekleyen tır sürücüleri zor anlar yaşıyor.

Tır şoförlerinden Ümit Akikol, yaptığı açıklamada, soğuk Hava şartları yüzünden araçların yakıtlarının donduğunu belirterek, "Bugün 3 gündür burada mahsur kaldık. Çoğumuzun mazotu ya bitti ya da dondu. Perişan haldeyiz." dedi.İran uyruklu tır sürücüsü Ramazan Rahmani ise gümrük kapısındaki geçişlerin yavaşlamasından dolayı uzun süredir yolda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlandıklarını vurgulayan Rahmani, "Araçlarımızın başında yemeklerimizi yapıyoruz. Donmamak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

21 Aralık 2016 , Çarşamba

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