Uluslararası Doktorlar Derneği Halep'te sıfır noktasında

Uluslararası Doktorlar Derneği Halep’ten insanların tahliyesi başladığı saatlerde Cilvegözü Sınır Kapısında hazır bulunan ekip gelen kişilere sağlık yardımı ulaştırabilmek için İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte çalışmalarına başladı.

Uluslararası Doktorlar Derneği Halep’ten insanların tahliyesi başladığı saatlerde Cilvegözü Sınır Kapısında hazır bulunan ekip gelen kişilere sağlık yardımı ulaştırabilmek için İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan dernek yetkililleri, "2 adet poliklinik şeklinde düzenlenmiş sağlık tırının özel izinle Suriye topraklarına geçişi bu saatlerde sağlanmış olup, Halep'ten alınan ve İdlip'e ulaştırılmaya çalışılan yaralı ve mağdur insanlara yardım edebilmek için 3 doktor ve 2 yardımcı sağlık personelinden oluşan 5 kişilik ekibimiz de alınan özel izinle Suriye topraklarına geçmiştir" dedi.

KAÇANLARA SAĞLIK HİZMETİ SUNULDU

İnsani yardımın önemli olduğu anlarda sınırda bekleyen Uluslararası Doktorlar Derneği temsilcileri şu açıklamalarda bulundu: "Akşam saatlerinde İdlip'e ulaşan acil yardım ekibimiz yol üzerinde Irak Telafer bölgesinden Haşdi Şabi milislerinin zulmünden kaçan bir grup muhacire sağlık hizmeti sunmuş ve gece saat 23:00 civarında Halep'e ulaşmış ve tahliye yapılan sıfır noktasına kadar gitmiştir. O bölgede ilk geçiş yapan gruba bir taraftan giyecek ve yemek verilirken bir taraftan da sağlık kontrolleri yapılmış ve eldeki imkanlar ölçüsünde sağlık yardımı ulaştırılmıştır. Akabinde insanların İdlip'e ulaştırılması çalışmalarına destek verilmiştir."

SIFIR NOKTASINDA MÜDAHALE

Tahliye için çaba harcayan ekip şu bilgileri paylaştı: "Gece boyunca 51 adet otobüs insanın tahliyesi sağlanmış bugün itibariyle 100 otobüs insanın tahliyesi planlanan çalışmalarda ekibimiz sıfır noktasında müdahale için sağlık tırının Halep tahliye noktasına ulaştırılması için çalışmalar yürütmektedir. AID olarak bölgeye ulaştırılmak üzere ilaç ve diğer sağlık malzemeleri hazırlanıp sevkedilmeye başlanmıştır. Şu ana kadar resmi rakamlarla 14 bin insanın tahliyesi yapılmıştır ve bu rakam henüz tahliyesi planlanan insanların yüzde 15-20 sine takabül etmektedir."

21 Aralık 2016 , Çarşamba

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