İYİLİKDER'den İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kışlık Kıyafet Yardımı
İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) Doğubayazıt Şubesince, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.
İYİLİKDER Doğubayazıt Şubesinde düzenlenen dağıtım töreninde, ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye kışlık giysi yardımında bulunuldu.
İYİLİKDER üyelerinden Abdullah Semetay, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yardım kampanyalarının devam ettiğini belirterek, "Durumu iyi olmayan öğrencilerimizi titizlikle araştırıp belirliyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları sevindirmek boynumuzun borcu. Okusunlar, büyüsünler vatanımıza milletimize hayırlı insan olsunlar, bu bize yeter." diye konuştu.
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20 Aralık 2016 , Salı Bu haber toplam 13 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
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