İYİLİKDER'den İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kışlık Kıyafet Yardımı

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) Doğubayazıt Şubesince, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.



İYİLİKDER Doğubayazıt Şubesinde düzenlenen dağıtım töreninde, ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye kışlık giysi yardımında bulunuldu.

İYİLİKDER üyelerinden Abdullah Semetay, yaptığı açıklamada, ülke genelinde yardım kampanyalarının devam ettiğini belirterek, "Durumu iyi olmayan öğrencilerimizi titizlikle araştırıp belirliyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları sevindirmek boynumuzun borcu. Okusunlar, büyüsünler vatanımıza milletimize hayırlı insan olsunlar, bu bize yeter." diye konuştu.

20 Aralık 2016 , Salı

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