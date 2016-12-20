Doğubayazıt’a Kaça Sigara Operasyonu

Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yaptıkları aramada, 6 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü T.P.K, gözaltına alındı.

20 Aralık 2016 , Salı

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