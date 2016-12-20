İstanbul Ve Kayseri'deki Terör Saldırıları Üniversite Öğrencileri Tarafından Kınandı

İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri tarafından protesto edildi.

İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri tarafından protesto edildi.

AİÇÜ Öğrenci Konseyince düzenlenen protestoda, Fen Edebiyat Fakültesi önünde yüzlerce öğrenci soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla "Türkiye teröre mezar olacak", "şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "kahrolsun PKK" sloganları atarak terör örgütünü lanetledi.

Öğrenci Konseyi Başkanı Taner Gökçe, burada yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan terör saldırıları nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

Ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini belirten Gökçe, "Ülkemiz üzerinden kirli bir oyun oynanmak isteniyor. Sözde birbiriyle ilgisi olmayan PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsi, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırılarıyla birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor." dedi.

Gökçe, terör örgütlerinin ırkı, dini ve mezhebinin olmadığını dile getirdi.

Kahpece bir hainliği dünyada çok az milletin yaşadığını ifade eden Gökçe, şöyle konuştu:

"Ama başaramıyorlar, başaramadıkça vahşileşiyorlar. Şer odakları bilmelidirler ki dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir olarak, diri olarak, tek vücut ve tek yürek olarak tüm kirli planları ve senaryoları boşa çıkaracaktır. Devletimiz terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında dünyada eşi görülmemiş bir mücadele veriyor. Gerçek vatanseverlik, terörden medet umanların en çok korktuğu şeyi yapmaktır. Yani birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır."

Grup, daha sonra dağıldı.

20 Aralık 2016 , Salı

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