Aralarında Ağrı İHH’nın da Bulunduğu “Halep’e Yol Açın” konvoyu sınıra dayandı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlediği “Halep’e Yol Açın” konvoyu, yaklaşık 5 bin araç ve bin 500 yardım TIR’ı ile Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaştı.

Halep’teki katliama dur demek ve insani yardım koridoru açılmasını hedefleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, “Halep’e Yol Açın” sloganı ile Türkiye’nin dört bir yanından Cilvegözü Sınır Kapısına bir kara konvoyu düzenledi.

Bu kapsamda İstanbul’dan yola çıkan ve sırası ile; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Ankara, Konya ve Adana’dan geçerek Hatay Reyhanlı’ya ulaşan “Halep’e Yol Açın” konvoyu Cilvegözü sınır kapısına ulaşarak 10 binlerce kişinin oluşturduğu bir miting düzenlendi. Konvoya Ağrı İHH Öncülüğünde 8 araç ve 40 kişiden oluşan bir gurupda dahil oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ağrı İHH Başkanı Kerem Engin,

Halep'teki ablukayı kaldırmak için Türkiye'nin 81 ilinde İHH öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun desteği ile yola çıktıkıp sınıra vardıklarını söyleyen Engin, insanlığın son zamanlarda yaşadığı, şahit olduğu bu yüz karası soykırıma dur demek ve Halep’in mazlum çocuklarının sesini dünyaya duyurmak için her düşünceden 10 binlerce insan Cilvegözü sınır kapısına dayandık. Bugün burada bulunan insanlar Halep’le İstanbul’un Musul’la Diyarbakır’ın kardeşliğini Dünyaya haykırıyor. Duamız ve gayretimiz bu mazlum kardeşlerimizin biran önce hüriyetlerine kavuşmasıdır. dedi.

Başkan Engin, daha sonra "Ümmetin yetimleri Halep'te enkaz altında kalıyor. Bugün onurlu Türkiye halkı, doğusu ve batısı ile ayağa kalkarak Halepli kardeşlerine kucak açıyor. Bizler de inşallahönümüzdeki günlerde hayırsever Ağrı halkının bağışlarıyla yardım tırlarımızı çıkaracağız. Bugünden sonra Halep'e dair duyarlılığımızı arttırmamız gerekiyor. Tüm Ağrı halkını bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.dedi.

20 Aralık 2016 , Salı

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