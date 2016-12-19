Doğubayazıt'ta FETÖ/PDY operasyonu

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin 3 çalışanı gözaltına alındı.

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin 3 çalışanı gözaltına alındı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinin 3 çalışanı gözaltına alındı.

Zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

19 Aralık 2016 , Pazartesi

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