ÇIĞ NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, çığ nedeniyle kapanan köy yolu, 3 gün süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, çığ nedeniyle kapanan köy yolu, 3 Gün süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan Kar yağışı ve tipi nedeniyle, 3 gün önce, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyü yoluna çığ düştü.

Özel İdaresi ekipleri çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolu, tekrar açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, çığın düştüğü bölgede 3 metreye ulaşan kar birikintisini temizlemek için yoğun çaba sarf etti.Çalışmalar sonucu karların temizlendiği yolda 3 gün sonra ulaşım tekrar sağlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Özel İdare Müdürlüğünde görevli ekip şefi Sinan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumun haber alınması üzerine çığ düşen yolu açmak için seferber olduklarını söyledi.

Bölgedeki kar birikintisinin 3 metreyi aştığını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:"İlçedeki kar yağışı ve tipinin ardından köy yoluna çığ düştü. Ekiplerimiz kar kütlelerini paletli dozer yardımıyla kaldırıp yolu ulaşıma açtı. Sorumluluk alanımızda kardan kapanan tüm köy yollarını da ulaşıma açtık. Büyük özveriyle çalışan ekibe teşekkür ediyorum. Köy yollarında insanımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

İş makinesi operatörü Eşref Deniz ise çığ nedeniyle kapanan köy yolunda kendisinin 2 gündür çalıştığını belirterek, "Çığ geldiği için güçlükle ilerledik. Bugün hem bu yolu hem de kapanan diğer köy yollarımızı da ulaşıma açtık." dedi.

19 Aralık 2016 , Pazartesi

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