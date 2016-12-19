Tutak'ta Trafik Kazası, 1 Kişi Hayatını Kaybetti 2 Kişi Yaralandı
Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Hamur deresi Dereköy yakınlarında meydana geldi. Malazgirt'ten Erzurum istikametine gitmekte olan 13 FA 008 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak karşı yönden gelen 06 DD 1220 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde bulunan Fatih Barış olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Erhan Tinç ve TIR şöförü Ecevit Dağdelen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Ağrı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|
19 Aralık 2016 , Pazartesi Bu haber toplam 16 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Erzurum'da Ahırda Yangın Çıktı! 9 İnekten 8'i Telef Oldu TOÇOĞLU, HACIMERCAN'DAKİ SPOR KOMPLEKSİNİ İNCELEDİ Pazarların gözdesi küçükbaş kurbanlıklar 15 İLİ GERİDE BIRAKTIK Doğuda terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor Cumhurbaşkanı'ndan Şemdinli açıklaması 5 bin yeni sözleşmeli öğretmen atanacak Bombalardan kurtulan Halepliler için açlık kapıda
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın