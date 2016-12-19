Tutak'ta Trafik Kazası, 1 Kişi Hayatını Kaybetti 2 Kişi Yaralandı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Hamur deresi Dereköy yakınlarında meydana geldi. Malazgirt'ten Erzurum istikametine gitmekte olan 13 FA 008 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak karşı yönden gelen 06 DD 1220 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde bulunan Fatih Barış olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Erhan Tinç ve TIR şöförü Ecevit Dağdelen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Ağrı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Aralık 2016 , Pazartesi

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