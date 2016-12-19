 

19 Aralık 2016

Ağrı'da 'İletişim Teknolojileri ve Gençlik' Konferansı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde "İletişim Teknoloji ve Gençlik" konferansı düzenlendi.

Nezehat Çeçen Konferans Salonunda Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği "İletişim Teknoloji ve Gençlik" konferansına çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci katıldı. Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (SEM) Öğretim Görevlisi Abdulselami Sarıgül'ün açılış konuşmasının ardından konferansa konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, her geçen gün artan teknoloji kullanımının gençler üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. Taylan, "Gençlerimizin sorumluluklarını yerine getirmemelerindeki en büyük etken; internetin yaygınlaşmasına bağlı olarak akıllı cep telefonları, bilgisayar ve televizyon gibi teknolojik ürünleri aktif olarak kullanıp, uzun zaman geçirmeleridir. Bu durum gençlerimizi sosyal hayattan kopuk bir yaşama sürükleyip, arkadaş ve akraba ilişkilerinin yanı sıra aile içi iletişimi de kopma noktasına taşımıştır. Bunu en aza indirmenin yolu, teknolojinin doğru kullanımı konusunda bilgilenmekten geçmektedir" diye konuştu.

Program, Öğretim Görevlisi Sarıgül'ün Yrd. Doç. Taylan'a teşekkür plaketi takdimi ile sona erdi.

19 Aralık 2016 , Pazartesi Bu haber toplam 19 defa okundu.
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