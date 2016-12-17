Tahliyeler için yeni anlaşma! İran'ın isteği kabul edildi

Suriyeli muhalifler, Halep'ten tahliyenin devam etmesi ve Şam'ın kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den de yaralıların tahliye edilmesi karşılığında, Fua ve Kefreya'dan yaralı ve sivil tahliyesini kabul ettiklerini açıkladı.

Reuters'in haberine göre Suriyeli muhalifler, Halep'ten sivillerin tahliyesine dair Rusya ve İran'ı da kapsayan yeni bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Muhalif müzakerecisi Faruk Ebubekir, Şam'ın kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den de yaralılar tahliye edilmesi karşılığında Fua ve Kefreya'dan yaralı ve sivil tahliyesini kabul ettiklerini açıkladı. Böylece Halep'teki tahliyeler de devam ettirilecek.

Ebubekir, Şii köyleri Fua ve Kefreya'dan kaç sivilin tahliye edileceğini açıklamadı. Ateşkese dair Suriye rejiminden veya destekçilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Halep'ten sivillerin tahliyesi Cuma günü yine aksaklığa uğradı. Cuma akşam saatlerinde Hizbullah'tan gelen açıklamada, Halep tahliyelerine karşın, İdlib'de muhaliflerin kuşatması altındaki Şii Fua ve Kefreyya'daki yaralıların da tahliyesini istediklerini ancak bu gerçekleşmediği için, protestocu bir grubun konvoyun önünü kestiğini açıklamıştı.

17 Aralık 2016 , Cumartesi

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