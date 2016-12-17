Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosundan Teröre Kınama

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu, Kayseri’de meydana gelen ve 13 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

Rektör Prof. Dr. İrfan Aslan başkanlığında toplanan Senato üyeleri tarafından alınan kararda, Kayseri'de gerçekleştirilen; 13 askerin şehit olduğu ve 55 askerin yaralandığı terör saldırısı kınandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda Ülkemizin yurtiçinde ve uluslararası arenada göstermiş olduğu başarıların, dil, din, ırk ayırımı yapılmaksızın mazluma sahip çıkmasının, uluslararası arenada ülkemize ve dünya mazlumlarına yapılan haksızlıklara karşı durmasının adeta gizli bir cezalandırması olan taşeron terör saldırılarından birini daha Kayseri'de çok acı bir şekilde yaşadık. Eli kanlı teröristler, karanlık ruhlarının yansıması olan çirkin yüzlerini bir daha göstermişlerdir. Karşılarına çıkmaya korktukları kahraman Mehmetçiğimize arkadan kalleşçe saldırarak şehit eden, maşası oldukları dış güçlerin ve karanlık odakların memleketimiz üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin birlik ve beraberliği olan inancı karşısında amaçlarına ulaşamayacaklardır. Karşı karşıya kaldığımız bu menfur saldırı milletçe ve devletçe bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Devletimiz ve milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir. Devletimizin bu saldırının yaralarını en kısa zamanda saracağına, faillerini tespit ederek hak ettikleri cezaya çarptıracağına olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Ülkemizin birliğini, beraberliğini ve huzurunu hedef alan bu alçak terör saldırıların kınıyor ve PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C ve diğer tüm terör örgütlerini lanetliyor, Kayseri'de terör saldırısında kaybettiğimiz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyor, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

17 Aralık 2016 , Cumartesi

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