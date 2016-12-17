Diyadinde 3.7 Şiddetinde Deprem
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3.7 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü verilerine göre sabah saat 06.36'da ilçeye bağlı Soğuksu köyü merkezli yerin 5 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Diyadinlileri uykuda yakalayan deprem uzun sürdü. Depremin etkisiyle uykudan kalkan vatandaşlar büyük korku yaşadı.3.7 şiddetindeki depremin ardından can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
|
17 Aralık 2016 , Cumartesi Bu haber toplam 45 defa okundu. YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu
Başbakan Yıldırım, Doğubayazıt'ta Şehit Korucuların Ailelerine Taziyede Bulundu DUBAZADE VEFAT ETTİ Eleşkirt'te İki Kaza: 1 Ölü, 12 Yaralı 'Sekiz yıl sonra TSK'yı ele geçireceklerdi' 'ÜYELERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ' MAHALLEM'DE İFTAR VAR PROGRAMI ERENLER'DEYDİ 'BU PERSONEL KİMİN İÇİN ÇALIŞIYOR ?' Adana'da öğrenci yurdunda yangın faciası
Arşivde Tarihe Göre Arama Yap
Çok Okunanlar
- Bugün
- Dün
- Bugün
- Dün
Anket Sorusu Diğer Anketler
Ağrı Yeni Gençlik Hizmetleri İl Binasının İsmi Şehit Ömer Halisdemir Olsun
altın