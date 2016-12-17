Diyadinde 3.7 Şiddetinde Deprem

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3.7 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü verilerine göre sabah saat 06.36'da ilçeye bağlı Soğuksu köyü merkezli yerin 5 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Diyadinlileri uykuda yakalayan deprem uzun sürdü. Depremin etkisiyle uykudan kalkan vatandaşlar büyük korku yaşadı.3.7 şiddetindeki depremin ardından can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

17 Aralık 2016 , Cumartesi

Bu haber toplam 45 defa okundu.

YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.