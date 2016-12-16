Ağrı-İran ve Doğubayazıt-Çaldıran Yolunda Yoğun Buzlanma

Kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle Ağrı-İran ve Doğubayazıt-Çaldıran yolunda çok sayıda tır mahsur kaldı.

Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran, Türkmenistan ve Azerbaycan'a gitmek üzere yola çıkan tır sürücüleri, kar yağışının ardından, yaşanan buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çok sayıda tır, Ağrı-İran karayolunun 20. kilometresindeki Murat, 40. kilometresindeki İpek ve Ağrı-Çaldıran arasındaki Tendürek geçidinde buzlanma dolayısıyla mahsur kaldı.

Buzlanma nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, bazı tır sürücüleri dinlenme tesislerinde beklemek zorunda kaldı.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri ise tuzlama ve karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

16 Aralık 2016 , Cuma

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