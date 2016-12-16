Ağrı'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

İstanbul'daki terör saldırında şehit düşen polis ve vatandaşlar için Ağrı'da Mevlit okutuldu.

Ağrı Şeker Fabrikası yetkilileri öncülüğünde Şeker Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına, Ağrı Valisi Musa Işın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Balkıs ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından polis ve vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

Katılımcılardan Metehan Yekeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm terör örgütlerini ve terör olaylarını lanetlediklerini söyledi.

Mevlit programında şehitleri andıklarını belirten Yekeler, "Polis bizim, asker bizim ve halk bizim. Cenab-ı Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah milletimize bir daha böyle acıları göstermesin." dedi.

16 Aralık 2016 , Cuma

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